Leao, attaccante del Milan, è stato paragonato a Peter Pan, mentre il club rossonero viene descritto come un'isola in cui il suo talento resta bloccato. Si discute di una possibile separazione tra il giocatore e il club, ritenuta dalla stampa la soluzione migliore per entrambe le parti. Rafa potrebbe avere l’opportunità di esprimersi altrove, mentre il Milan potrebbe trarne un vantaggio economico.

Questo ragazzo soffre di un’immaturità perenne, come se gli anni scorressero al contrario. Lo abbiamo pensato l’altra sera, nell’osservare Leao protagonista di una nuova scena buffa, contro la Lazio all’Olimpico. Nella stagione scorsa, alla fine di agosto del 2024, nello stesso stadio e contro la medesima squadra, si era ammutinato assieme a Theo Hernandez. I due avevano disertato la riunione tecnica volante chiamata da Paulo Fonseca sul campo, durante la pausa rinfrescante per caldo. Domenica è uscito con lentezza, indispettito per la sostituzione, ha respinto l’abbraccio di Massimiliano Allegri e in spogliatoio ha litigato con Christian Pulisic, colpevole di non avergli passato un pallone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leao è Peter Pan e il Milan non è la sua isola: perché separarsi sarebbe la cosa migliore per tutti

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