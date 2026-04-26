L'ex calciatore del Milan ha commentato le recenti dichiarazioni di Allegri, criticandone l’approccio e sottolineando che la squadra non dovrebbe porsi limiti. Ha anche parlato della prestazione di Leão, senza entrare in dettagli specifici. Inoltre, ha annunciato di essere pronto a seguire la partita tra Milan e Juventus prevista questa sera, offrendo una prospettiva diretta sulla sfida in programma.

Marco Simone ha giocato nel Milan dal 1989 al 1997 e poi nella stagione 2001-2002. Attaccante brevilineo e tecnico, poteva giocare sia come prima che come seconda punta. In carriera, con i rossoneri, ha segnato 75 con 30 assist in 260 presenze. L'ex giocatore rossonero, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' anche della sfida di questa sera tra Milan e Juventus: "È una partita decisiva per la corsa Champions e lo dico con un po’ di tristezza, perché pensavo che il Milan sarebbe riuscito a dare più fastidio all’Inter per lo scudetto. Se mi ha deluso Allegri? Ma no, gli avevo solo rimproverato le dichiarazioni in cui parlava di quarto posto come obiettivo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Simone: “Il Milan non deve porsi limiti. Ecco cosa rimprovero ad Allegri. Su Leão punta …”

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