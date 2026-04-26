Domani alle 18:00 si gioca al Palacorsoni il derby tra Virtus Siena e Bcl Lucca, una sfida che può determinare la posizione in classifica del campionato di Serie B interregionale. Il Bcl Lucca cerca di mantenere il primo posto per assicurarsi un vantaggio nei playoff, mentre la Virtus Siena tenta di ostacolare questa corsa. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre in vista delle prossime sfide.

? Cosa sapere Virtus Siena e Bcl Lucca si sfidano domani alle 18:00 al Palacorsoni.. Il Bcl punta al primato in classifica per blindare il vantaggio nei playoff.. Domani, 26 aprile, alle ore 18:00, il Palacorsoni di Siena ospiterà la sfida decisiva tra Virtus Siena e Basketball Club Lucca per l’assegnazione della vetta della classifica di Serie B interregionale. Il palcoscenico del derby senese non sarà solo una questione di orgoglio locale, ma un nodo cruciale per le sorti del campionato, che domani vedrà scattare la ghigliottina capace di dividere le squadre in cinque blocchi distinti. Da un lato, le otto formazioni che approderanno ai playoff, divise in due gruppi da quattro squadre ciascuno; dall’altro, le posizioni che determineranno chi dovrà affrontare i play-out o chi subirà la retrocessione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Siena-Lucca: derby decisivo per il trono della Serie B interregionale

Notizie correlate

Leggi anche: Basket serie B Interregionale. Il ds Bonelli: "Costone ko, ma ha tenuto testa a Lucca»

Basket serie B interregionale. Etrusca, serve continuità. Ma c’è lo scoglio LuccaDopo il successo ottenuto in casa contro la Junior Casale, l’Etrusca San Miniato si prepara ad affrontare una delle trasferte più impegnative di...