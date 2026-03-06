L’Etrusca San Miniato si prepara a giocare una partita fuori casa contro Lucca, dopo aver vinto in casa contro la Junior Casale. La squadra ha bisogno di mantenere la continuità dei risultati, ma si trova di fronte a una delle trasferte più difficili del campionato. La sfida si svolgerà nelle prossime ore, mettendo alla prova le capacità della squadra sulla strada.

Dopo il successo ottenuto in casa contro la Junior Casale, l’Etrusca San Miniato si prepara ad affrontare una delle trasferte più impegnative di questa fase del campionato. I biancorossi saranno infatti impegnati domenica alle ore 18 sul parquet di Lucca, per l’ottava giornata di ritorno della Serie B Interregionale. La formazione lucchese sta attualmente attraversando un momento di grande solidità e lo ha dimostrato anche nelle ultime uscite, tra cui la prestazione convincente contro Cecina. Lucca rappresenta infatti una delle squadre più forti del girone, dove negli ultimi anni ha spesso messo in difficoltà San Miniato. Per l’Etrusca sarà quindi fondamentale affrontare la gara con grande attenzione, cercando di mantenere intensità difensiva e lucidità nella gestione dei possessi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B interregionale. Etrusca, serve continuità. Ma c’è lo scoglio Lucca

