Siena Jazz protagonista al ’Keep an Eye Award’

Siena Jazz si è distinto al Keep an Eye International Jazz Award, un riconoscimento di rilievo nel settore musicale. La partecipazione dell’istituto ha attirato l’attenzione sulla sua attività formativa nel campo del jazz, consolidando la sua presenza tra le realtà più riconosciute in Europa. La manifestazione si svolge ogni anno e coinvolge diverse istituzioni e artisti provenienti da vari paesi.

Siena Jazz protagonista al prestigioso Keep an Eye International Jazz Award, confermandosi tra le realtà formative più autorevoli del panorama europeo. Ad aggiudicarsi il Solist Prize è stato il giovane talento Niccolò Monterizzi, mentre il gruppo Argena con Niccolò Monté Rizzi (tromba), Ariel Tricomi (pianoforte), Matisse Berg (contrabbasso), Gabriele Peretti (batteria), ha conquistato l’Incentive Prize, portando sul podio un progetto musicale innovativo e di grande impatto artistico. Al Contest di quest’anno hanno partecipato, oltre a Siena Jazz, Jazz Institut, Berlin; Boyer College of Music & Dance, Philadelphia; The School of Jazz & Contemporary Music at the New School, New York, and the Conservatorium Van Amsterdam.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Siena Jazz protagonista al ’Keep an Eye Award’ Notizie correlate International jazz day: il Piacenza jazz club protagonista del festival diffuso che celebra il jazz nel mondoIl 30 aprile si celebra in tutto il mondo l’International Jazz Day, la giornata istituita dall’Unesco per riconoscere il jazz come patrimonio... Leggi anche: Siena protagonista al ProWein. Consorzi e aziende verso l’estero Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Siena Jazz protagonista al ’Keep an Eye Award’; Siena Jazz trionfa al Keep an Eye International Jazz Award; Siena Jazz, appuntamenti d’eccezione: Ralph Alessi and Escalation e il duo Phil Markowitz Maurizio Giammarco; Eventi estivi 2026, la Giunta comunale approva la programmazione. Siena Jazz trionfa al Keep an Eye International Jazz AwardSiena Jazz al Keep an Eye International Jazz Award con Niccolò Monterizzi e il gruppo Argena, confermando l’eccellenza nel jazz europeo. sienafree.it Siena Jazz Academy presenta il concerto dell’ensemble Ralph Alessi and EscalationSIENA. Due serate di grande jazz internazionale animeranno la prestigiosa Sala degli Specchi, al palazzo dell'Accademia dei Rozzi nel cuore del centro ... ilcittadinoonline.it Grande successo internazionale per #Siena Jazz che si distingue al prestigiosoKeep an Eye International Jazz Award, confermandosi tra le realtà formative più autorevoli del panorama europeo - facebook.com facebook