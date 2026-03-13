Siena protagonista al ProWein Consorzi e aziende verso l’estero

Siena si prepara a partecipare al ProWein di Düsseldorf, una delle fiere internazionali più importanti per il settore vinicolo. La manifestazione si terrà dal 15 al 17 marzo e vedrà coinvolti consorzi e aziende della zona, che si stanno preparando per presentare i loro prodotti all’estero. Dopo l’esperienza a Parigi, questa sarà un’altra occasione per il settore vinicolo locale di farsi conoscere sui mercati internazionali.

La carovana del vino fa rotta verso la Germania. Dopo Parigi, è la volta di ProWein a Düsseldorf con la fiera internazionale, in programma da domenica 15 a martedì 17 marzo, giunta alla 32^ edizione. Tanti Consorzi del vino del territorio senese e aziende saranno presenti con i loro vini per confrontarsi sul palcoscenico globale del mercato e con un contesto, quello tedesco, da sempre considerato di riferimento per le esportazioni di vino senese. Il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano ci sarà con molte etichette in degustazione al banco consortile con l’obiettivo di avvicinare la denominazione a operatori internazionali. "La Prowein è... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Siena protagonista al ProWein. Consorzi e aziende verso l’estero Articoli correlati Le aziende abbandonate da Stellantis fanno gola all’esteroUn quarto dei fornitori è in difficoltà: chi può produce per altri settori, molti invece preferiscono vendere a gruppi stranieri Nel 2025 Stellantis... Leggi anche: La Campania protagonista a Vicenzaoro January 2026: 68 aziende al centro del business globale del gioiello Altri aggiornamenti su Siena protagonista Discussioni sull' argomento Siena protagonista al ProWein. Consorzi e aziende verso l’estero; Vino Nobile di Montepulciano: L’Europa del nord primo mercato . Il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano torna a Dusseldorf protagonista alla Prowein. Con il 36% la Germania anche nel 2025 è il primo paese per l’export, seguita dagli Stati Uniti. La Puglia al ProWein 2026: in terra tedesca di 20 aziende vitivinicole pugliesiLa partecipazione al fiera rientra nella strategia del Programma di Promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi 2024-2026 ... leccesette.it ProWein 2026, la Puglia vitivinicola a Düsseldorf. Degustazioni, masterclass e incontri con buyer selezionati per 20 aziende vitivinicoleProWein 2026, la Puglia vitivinicola a Düsseldorf. Degustazioni, masterclass e incontri con buyer selezionati per 20 aziende vitivinicole ... ilikepuglia.it L’Università di Siena protagonista a Castel Sant’Angelo per la mostra “Cipro e Italia”, inaugurata dai Presidenti Mattarella e Christodoulidis. Nel comitato scientifico il nostro Prof. Luca Bombardieri, esperto dell'Età del Bronzo a Cipro. Info: shorturl.at/fCD x.com ( Pasquale Sorrentino) Protagonista della storia è Giuseppe, ciclista partito da Polla insieme al suo team, Il calabrone, per partecipare alla storica corsa ciclistica delle Strade Bianche in Toscana. Ad attenderlo a Siena c’era la sua fidanzata, Speranza, di Batt - facebook.com facebook