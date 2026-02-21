Strada distrutta e ponte pericolante allarme sicurezza sulla Sp 13

La Sp 13 presenta una strada gravemente danneggiata e un ponte che rischia di crollare, causando preoccupazione tra automobilisti e residenti. La causa principale risiede nel maltempo intenso che ha aggravato il deterioramento della struttura. Le autorità hanno già ricevuto numerose segnalazioni, ma ancora nessun intervento concreto. La situazione rimane critica e richiede interventi rapidi per evitare incidenti. La preoccupazione cresce tra chi vive e lavora nella zona.

Appello degli agricoltori, che segnalano disagi lungo la strada che conduce a molte aziende agricole e che versa in condizioni critiche Una situazione di fortissimo disagio, per la sicurezza delle persone, ma anche per la qualità della vita lavorativa. Sono diversi gli agricoltori foggiani che lamentano lo stato estremamente precario in cui versa la strada provinciale 13, in agro di San Severo. Come evidenziano le immagini, infatti, il manto stradale è pressoché inesistente, rendendo particolarmente pericoloso il transito soprattutto per i mezzi agricoli pesanti. E le piogge delle ultime settimane non hanno fatto altro che peggiorare la situazione, come si evince dalle autentiche voragini presenti su larghi tratti della carreggiata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Camion in bilico e pericolante sulla Onanese, strada chiusa ad AcquapendenteGiovedì 8 gennaio, intorno alle 16, un autotreno è rimasto in bilico sulla strada provinciale 49 (Onanese) ad Acquapendente, rendendo la strada chiusa al traffico. Chiusura notturna sulla Strada provinciale 12 per i lavori al ponte Agrò: percorso alternativo e massima sicurezzaÈ in corso un intervento di rinnovo del ponte Agrò sulla Strada provinciale 12 a Sant’Alessio Siculo, con chiusure notturne per garantire la sicurezza. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Maltempo nel cosentino, strada frana nel fiume Crati; Ponte di Longobucco, dal crollo alle responsabilità. La Corte dei conti chiede i danni; Crollo ponte di Longobucco, stangata della Corte dei Conti: citati a giudizio per 4,8 milioni; Maltempo a Cosenza, evacuate con un elicottero dei vigili del fuoco 4 famiglie rimaste isolate. Riunione in Prefettura. Purtroppo, a causa del maltempo e delle piogge torrenziali, l'unica strada carrabile che conduce all'azienda agricola è stata distrutta, rendendo difficile l'accesso al luogo. - facebook.com facebook Si tratta della stessa strada già danneggiata dal maltempo a inizio gennaio e sulla quale la Città metropolitana aveva avviato lavori di consolidamento e messa in sicurezza x.com