Frana sulla Sangrina | 750.000€ per mettere in sicurezza la strada

La Provincia dell’Aquila ha annunciato che sono stati destinati 750.000 euro per intervenire sulla frana che interessa la provinciale 84 ad Ateleta. L’obiettivo è mettere in sicurezza la strada, che era stata chiusa a causa del dissesto. La somma sarà utilizzata per avviare i lavori di consolidamento e ripristino della carreggiata, al fine di garantire il transito in sicurezza degli utenti.

? Cosa sapere La Provincia dell’Aquila stanzia 750.000 euro per la frana sulla provinciale 84 ad Ateleta.. La ditta C.O.M.A.B. Srl completerà i lavori di messa in sicurezza entro 90 giorni.. La Provincia dell’Aquila ha stanziato 750 mila euro per riparare il tratto della provinciale 84 Nuova Sangrina compromesso da una frana in località Carceri Basse, nel territorio di Ateleta. L’intervento di somma urgenza mira a ricostruire il corpo stradale danneggiato e a garantire la sicurezza dei viaggiatori lungo questa importante arteria. Le operazioni tecniche si concentreranno sulla stabilizzazione del margine di valle e sul ripristino della piena funzionalità dell’infrastruttura, affrontando le criticità che hanno colpito la rete viaria locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Frana sulla Sangrina: 750.000€ per mettere in sicurezza la strada Notizie correlate Frana sulla Cassia sud, intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'areaIl maltempo continua a far sentire i suoi effetti sulla viabilità viterbese, la situazione rimane monitorata dalle autorità competenti per garantire... Toscana, maltempo e frana: senso unico alternato sulla strada di Schignano. Interventi urgenti per la sicurezza.Una frana causata dalle forti piogge ha reso necessario istituire un senso unico alternato sulla strada comunale che collega Schignano a Migliana, in...