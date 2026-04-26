? Cosa sapere Mario Giordano affronta i casi di Pesaro e Milano nel programma Fuori dal Coro.. Il dibattito analizza integrazione, abusi ecclesiastici e sfruttamento di minorenni a Milano.. Stasera, domenica 26 aprile 2026, alle ore 21,25, Mario Giordano conduce una nuova puntata di Fuori dal Coro su Rete 4, focalizzando il dibattito su tensioni migratorie e criticità sociali che colpiscono il territorio nazionale. Il talk show, caratterizzato dalla conduzione del giornalista ideatore del format, analizzerà diverse tematiche d’attualità politica ed economica attraverso il confronto con vari ospiti in studio. Il programma metterà sotto la lente d’ingrandimento la gestione dei flussi migratori e le difficoltà legate all’integrazione, partendo da un caso specifico che ha sollevato preoccupazione tra i residenti di Pesaro e Cattolica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza e abusi: il caso Pesaro e il lato oscuro di Milano

Notizie correlate

Selvaggia Lucarelli racconta “il lato oscuro di Cucinelli”Selvaggia Lucarelli ha raccolto diverse testimonianze aprendo un'inchiesta su alcuni comportamenti prevaricatori che avrebbe Cucinelli: anche i...

Il lato oscuro del K-popScene/Hard rock o punk al posto del classico stile tutto «sorrisi e lustrini» I nuovi gruppi femminili sudcoreani incarnano un profondo cambiamento...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Abusi edilizi, prove e stato legittimo: chi deve attestare la regolarità urbanistica dell'immobile?; Interventi minori su immobile abusivo non sanato: nuovi reati edilizi?; Como, lavoro nero e abusi edilizi nel cantiere: maxi stangata da 52mila euro e attività sospesa; Sette anni di presunti abusi sulla figlia: Atti disgustosi e indicibili.

Mattarella ha chiesto di cambiare il decreto sicurezzaPer il presidente della Repubblica la norma sui rimpatri volontari non va bene, e la maggioranza sta pensando a una soluzione creativa per andargli incontro ... ilpost.it

Decreto sicurezza e fermi a Roma: come il governo giustifica le nuove misureDopo i 91 fermi preventivi a Roma la premier sostiene che il decreto sicurezza protegge le manifestazioni pacifiche; sullo sfondo proteste, controlli e polemiche ... notizie.it

"Dovremmo aspettarci, nei prossimi giorni, di sentire parlare di importanti miglioramenti della sicurezza che potrebbero includere l'obbligo per il presidente Trump di indossare un giubbotto antiproiettile quando si trova in pubblico". Lo ha riferito Fox News, - facebook.com facebook

The Donald: "Ho un lavoro pericoloso". Le ombre sulla sicurezza. Dopo la paura per la sparatoria alla cena di gala con i corrispondenti della Casa Bianca, abbandona i toni da bullo, lancia l'appello alla pace e conforta Melania. #ANSA x.com