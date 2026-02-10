Selvaggia Lucarelli ha avviato un’inchiesta su Cucinelli dopo aver raccolto testimonianze di dipendenti che parlano di comportamenti prevaricatori. Le dichiarazioni raccontano un lato nascosto dell’imprenditore, finora poco conosciuto.

Selvaggia Lucarelli ha raccolto diverse testimonianze aprendo un'inchiesta su alcuni comportamenti prevaricatori che avrebbe Cucinelli: anche i dipendenti le hanno rilasciato dichiarazioni Dopo aver ricevuto tantissime segnalazioni da parte di lavoratori, ex dipendenti e persone che hanno avuto esperienze sgradevoli con Brunello Cucinelli, Selvaggia Lucarelli ha voluto raccontarle. La giornalista ha riportato alcune delle dichiarazioni che le sono arrivate e ha anche aggiunto: “Quando ho scritto qui un ritratto ironico del miliardario ‘re del cachemire’ Brunello Cucinelli e della sua proverbiale megalomania, credevo che la storia fosse autoconclusiva. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Selvaggia Lucarelli racconta “il lato oscuro di Cucinelli”

