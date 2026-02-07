il lato oscuro del k pop

Il mondo del K-pop nasconde un lato poco conosciuto. Dietro le luci sfavillanti, ci sono storie di pressioni eccessive, contratti rigidi e giovani artisti sotto stress. Molti di loro vivono sotto costante controllo e devono affrontare aspettative altissime, spesso a scapito della loro salute mentale. La scena pop coreana, famosa in tutto il mondo, si svela così come un ambiente difficile, lontano dalle immagini scintillanti che circolano sui social e in televisione.

Se chiudete gli occhi e immaginate il K-pop, la mente proietta quasi automaticamente un montaggio serrato di colori saturi, sorrisi smaglianti, coreografie sincronizzate al millisecondo e beat elettronici prodotti per penetrare nel cervello e non uscirne più.

