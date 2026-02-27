Rimpasto più vicino Schifani | Entro marzo lascerò l' interim dei due assessorati

Il presidente del Senato ha annunciato che entro marzo lascerà gli incarichi ad interim di due assessorati per assegnarli a persone con ruoli definitivi. Ha precisato che, al momento, questa è l’unica azione prevista nel suo calendario e che l’obiettivo è completare la transizione entro la fine del mese. La comunicazione è stata fatta in una dichiarazione ufficiale.

Il presidente annuncia: "Ormai è un atto ineludibile, assegnerò gli incarichi a persone che possano svolgere il ruolo a pieno titolo" "Nella mia agenda, allo stato attuale, c'è soltanto entro il mese prossimo di lasciare i due assessorati che ricopro ad interim, per assegnarli a persone che possano svolgere quel ruolo a pieno titolo. Ormai è un atto ineludibile". Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a margine dell'inaugurazione, a Palermo, dell'anno giudiziario del Tar Sicilia ha risposto ai cronisti che gli chiedevano dell'ipotesi di un rimpasto in giunta. A seguito della revoca degli assessori della Dc (Nuccia Albano e Andrea Messina) dopo l'inchiesta che ha visto coinvolto Totò Cuffaro, Schifani ne ha assunto le deleghe guidando la Famiglia e la Funzione pubblica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

