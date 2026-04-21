Ciserano fondi Pnrr per la mensa | corsa contro il tempo per i lavori entro agosto

A Ciserano il finanziamento proveniente dai fondi Pnrr per la ristrutturazione della mensa scolastica è stato finalmente assegnato, anche se con un certo ritardo. Il Comune si trova ora a dover rispettare una scadenza fissata entro il mese di agosto, motivo per cui ha avviato un rapido intervento per completare i lavori necessari prima della data limite. La situazione richiede un'azione tempestiva per rispettare il cronoprogramma stabilito.

Ciserano. Il finanziamento è arrivato, ma in ritardo. E ora, per il Comune, si apre una corsa contro il tempo per riuscire a intervenire sulla mensa scolastica entro la scadenza fissata. L’amministrazione ha infatti ottenuto risorse del Pnrr destinate alla riqualificazione degli ambienti della mensa scolastica attraverso un intervento complessivo da 220mila euro. “Il Comune – spiega la sindaca Caterina Vitali – ha preso un finanziamento Pnrr in modo molto tardivo. Abbiamo, pertanto, delle tempistiche molto strette, quindi inizialmente eravamo tentati di rinunciarvi. Successivamente, vista l’impossibilità a portare a termine l’intervento nei...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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