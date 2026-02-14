Pinterest | utenti in crescita profitti in calo Wall Street valuta un modello di business sotto pressione

Pinterest ha visto aumentare il numero di utenti, ma i profitti sono diminuiti, spingendo gli investitori a preoccuparsi. La piattaforma, molto popolare tra chi cerca ispirazione visiva, ha registrato un calo del 20% delle azioni subito dopo aver presentato i risultati del quarto trimestre 2025. La perdita di valore evidenzia le difficoltà del modello di business di Pinterest di fronte a un mercato sempre più competitivo.

Pinterest nel Vortice di Wall Street: Ricerche in Crescita, Ma i Conti Non Tornano. Pinterest, la piattaforma social incentrata sulla scoperta visiva, ha subito una brusca frenata in borsa, con un calo del 20% delle azioni dopo la pubblicazione dei risultati finanziari del quarto trimestre 2025. Il dato paradossale è che, nonostante una base utenti in crescita e un volume di ricerche mensili che supera quello di ChatGPT, l’azienda non riesce a tradurre questo successo in profitti significativi. La performance deludente solleva interrogativi sul futuro del modello di business di Pinterest e sulla sua capacità di competere in un mercato digitale in rapida evoluzione.🔗 Leggi su Ameve.eu Pinterest delude Wall Street ma guida le ricerche mensili davanti a ChatGPT Pinterest delude Wall Street ma mantiene il primato nelle ricerche mensili, superando ChatGPT, nonostante i risultati del quarto trimestre abbiano fatto crollare le azioni del 20% nel trading after-hours. Wall Street traballa sotto il peso dell’Ai Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Down 32% In Last 12 Months, Can Pinterest Stock Recover in 2026?; Pinterest Q4 2025: crescita internazionale accelera nonostante ricavi sotto le attese - Investing.com; Pinterest crolla nel pre-market in scia ai dazi che pesano sugli utili; Pinterest delude i conti ma supera ChatGPT nelle ricerche. Pinterest cresce negli utenti ma il modello di business zoppicaPinterest, crescita record di utenti ma utili in forte caloLa piattaforma di ricerca visuale Pinterest chiude il quarto trimestre con un quadro in ch ... assodigitale.it Le Borse europee archiviano in ordine sparso l’ultima seduta della settimana con Milano che scivola sotto i 46mila punti (-1,7%) zavorrata dal calo di Prysmian e delle banche. Wall Street cauta dopo che i prezzi al consumo sono scesi al 2,4%. Leggi facebook #Apple, tonfo a Wall Street: il titolo riparte da un -5% in scia alle indiscrezioni su (l'ennesimo) ritardo dell'aggiornamento Siri. Pesa anche l'accusa del governo #Trump si favorire testate di sinistra in Apple News. Il servizio di @elisaapiazza x.com