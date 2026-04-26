Siccardi vola nel programma ACI | sfida con la Lancia nel Rally Junior

Alberto Siccardi, pilota di Ospedetti, è stato selezionato per partecipare al programma ACI Team Italia nel Rally Junior 2026. Nei prossimi mesi, prenderà parte a sei gare nazionali, conducendo una Lancia Ypsilon HF Rally4. La sua presenza nel campionato rappresenta un passo importante per la sua carriera nel rally. La partecipazione si inserisce nel progetto di formazione e sviluppo di giovani talenti nel settore.

? Cosa sapere Alberto Siccardi entra nel programma ACI Team Italia per il Rally Junior 2026.. Il pilota di Ospedaletti guiderà la Lancia Ypsilon HF Rally4 in sei appuntamenti nazionali.. Il ventitreenne Alberto Siccardi riceve la convocazione ufficiale per il Campionato Italiano Assoluto Rally Junior 2026, entrando a far parte del prestigioso programma ACI Team Italia tra i sei talenti Under 28 selezionati a livello nazionale. La notizia che arriva direttamente dalle gerarchie dell’Automobile Club d’Italia segna un punto di svolta per il pilota di Ospedaletti. Dopo aver dimostrato il proprio valore lo scorso settembre, quando con la Renault Clio Rally 5 e il supporto del navigatore Stefano Sappracone si aggiudicò il Rally del Lazio-Cassino, Siccardi è pronto a misurarsi con una nuova sfida tecnica e sportiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Siccardi vola nel programma ACI: sfida con la Lancia nel Rally Junior Notizie correlate Rally Junior 2026: la sfida delle 6 promesse su vetture LanciaL’Automobile Club d’Italia ha svelato i dettagli del Campionato Italiano Assoluto Rally Junior 2026, un progetto che punta a trasformare sei giovani... Leggi anche: Lancia is back: Franco Ricciardi sfida il Rally Città di Modena con la nuova Ypsilon Rally4