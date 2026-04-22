L’Automobile Club d’Italia ha annunciato i dettagli del Rally Junior 2026, un campionato dedicato a sei giovani piloti che si sfideranno su vetture Lancia. Il progetto prevede un percorso di formazione e supporto tecnico per favorire la crescita dei partecipanti e prepararli a competere a livello internazionale. La competizione si svolgerà nel corso dell’anno, coinvolgendo diversi appuntamenti in diverse località.

L’Automobile Club d’Italia ha svelato i dettagli del Campionato Italiano Assoluto Rally Junior 2026, un progetto che punta a trasformare sei giovani promesse in stelle del rally mondiale attraverso una struttura tecnica e formativa senza precedenti. La competizione, che rappresenta il pilastro del programma per le nuove leve della Federazione, vedrà protagonisti piloti sotto i 28 anni pronti a sfidarsi su sei tappe tra asfalto e sterrato, con l’obiettivo finale di raggiungere le categorie internazionali della FIA. Il cuore tecnico dell’edizione numero diciassette risiede nella sinergia con il marchio Lancia, che mette a disposizione per i partecipanti le vetture Ypsilon HF Rally4.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rally Junior 2026: la sfida delle 6 promesse su vetture Lancia

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