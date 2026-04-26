Il Parco archeologico di Sibari riapre sabato 25 aprile, dopo due mesi di chiusura causata da un alluvione. L’ingresso sarà gratuito a Cassano allo Ionio, con l’obiettivo di favorire il ritorno dei visitatori e sostenere il settore turistico locale. La riapertura segna la ripresa delle attività nel sito che rappresenta l’eredità della Magna Grecia nella regione.

? Cosa sapere Il Parco archeologico di Sibari riapre sabato 25 aprile dopo due mesi di chiusura.. L'ingresso gratuito a Cassano allo Ionio mira a rilanciare il turismo locale post alluvione.. Il Parco archeologico di Sibari ha riaperto i cancelli sabato 25 aprile, permettendo a visitatori e cittadini di tornare a passeggiare tra le vestigia della Magna Grecia dopo circa due mesi di chiusura forzata causata dai danni dell’alluvione. L’area archeologica di Cassano allo Ionio, colpita duramente dal fango e dai detriti che avevano reso necessari lunghi interventi di messa in sicurezza dei sentieri, ha celebrato la sua rinascita proprio in una data di grande significato civile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sibari, la Magna Grecia risorge: il Parco riapre dopo il fango

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