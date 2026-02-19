Sibari sotto il fango l’Ordine degli Agronomi avverte

A causa delle intense piogge, Sibari si è trovata sommersa dal fango, mettendo in crisi le coltivazioni locali. L’Ordine degli Agronomi ha lanciato un appello, segnalando danni ingenti alle aziende agricole e al patrimonio verde della zona. Il terreno, ormai saturo, rende difficile il lavoro degli agricoltori e rischia di compromettere i raccolti di questa stagione. Le autorità stanno monitorando la situazione, mentre gli agronomi chiedono interventi rapidi per prevenire ulteriori danni alla valle di Sibari.

Sibari Sotto il Fango: L’Allarme degli Agronomi, a Rischio un’Eccellenza Agricola. La Piana di Sibari, cuore fertile della Calabria, è in ginocchio. L’esondazione del fiume Crati ha sommerso oltre 900 ettari di terreno agricolo, mettendo a rischio la sopravvivenza di agrumeti pregiati e l’intero tessuto economico locale. L’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Cosenza lancia un allarme: il suolo, soffocato da acqua e sedimenti, rischia di perdere la sua capacità produttiva, compromettendo un patrimonio agricolo inestimabile. Un Disastro Annunciato: Fragilità Territoriale e Cambiamenti Climatici.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Verde Pubblico: il Comune presenta il progetto con l'Ordine degli Agronomi

Federazione regionale degli agronomi e dei forestali, Giuseppe Iacono è il nuovo presidenteGiuseppe Iacono è stato eletto nuovo presidente della Federazione regionale degli agronomi e dei forestali della Sicilia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.