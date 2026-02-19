Sibari sotto il fango l’Ordine degli Agronomi avverte
A causa delle intense piogge, Sibari si è trovata sommersa dal fango, mettendo in crisi le coltivazioni locali. L’Ordine degli Agronomi ha lanciato un appello, segnalando danni ingenti alle aziende agricole e al patrimonio verde della zona. Il terreno, ormai saturo, rende difficile il lavoro degli agricoltori e rischia di compromettere i raccolti di questa stagione. Le autorità stanno monitorando la situazione, mentre gli agronomi chiedono interventi rapidi per prevenire ulteriori danni alla valle di Sibari.
Sibari Sotto il Fango: L’Allarme degli Agronomi, a Rischio un’Eccellenza Agricola. La Piana di Sibari, cuore fertile della Calabria, è in ginocchio. L’esondazione del fiume Crati ha sommerso oltre 900 ettari di terreno agricolo, mettendo a rischio la sopravvivenza di agrumeti pregiati e l’intero tessuto economico locale. L’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Cosenza lancia un allarme: il suolo, soffocato da acqua e sedimenti, rischia di perdere la sua capacità produttiva, compromettendo un patrimonio agricolo inestimabile. Un Disastro Annunciato: Fragilità Territoriale e Cambiamenti Climatici.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Verde Pubblico: il Comune presenta il progetto con l'Ordine degli Agronomi
Federazione regionale degli agronomi e dei forestali, Giuseppe Iacono è il nuovo presidenteGiuseppe Iacono è stato eletto nuovo presidente della Federazione regionale degli agronomi e dei forestali della Sicilia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Area Casa Bianca nel Parco archeologico di Sibari sotto tre metri di acqua e fango; Esonda il fiume Crati, paura nella piana di Sibari in Calabria; Laghi di Sibari tra acqua e fango, i Vigili del Fuoco salvano una bambina con l’elicottero; Laghi di Sibari ancora sotto il fango: l’agonia di un simbolo sommerso dal Crati – VIDEO.
Area Casa Bianca nel Parco archeologico di Sibari sotto tre metri di acqua e fango(ANSA) - SIBARI, 17 FEB - L'area archeologica di Casa Bianca, nel Parco archeologico di Sibari, è attualmente sommersa da oltre tre metri di acqua e fango. A darne notizia, attraverso un videomessag ... msn.com
Sibari sotto il fango, l’Ordine degli Agronomi avverte: Il suolo sta morendo per asfissiaDopo la drammatica esondazione del fiume Crati, l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Cosenza lancia un appello alle istituzioni. cosenzapost.it
Dopo l’esondazione del fiume Crati a Sibari l'Ordine degli agronomi e dei dottori forestali Cosenza sottolinea: "Il suolo è una risorsa non rinnovabile" facebook
Inondata l'area di Casa Bianca nel Parco archeologico di Sibari. Per l'uscita dagli argini del Crati. Sindaco: 'Situazione critica ma sotto controllo' #ANSA x.com