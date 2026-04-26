Siani shock su Trump | il Nobel per la pace è un paradosso assurdo

L'attore Alessandro Siani ha commentato duramente la decisione di assegnare il premio Nobel per la pace all'ex presidente degli Stati Uniti. Durante una puntata di Amici 25, trasmessa il 25 aprile a Roma, Siani ha espresso il suo scetticismo riguardo alla scelta, definendola un paradosso. Nel corso dell'evento, ha anche parlato della fatica fisica dei giovani ballerini del talent show, senza approfondire altri aspetti.