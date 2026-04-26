Durante la sesta puntata di “Amici di Maria De Filippi” trasmessa il 25 aprile su Canale 5, tra gli ospiti c’era anche Alessandro Siani. Nel corso dello show, Siani ha commentato con ironia la proposta di assegnare il Nobel per la pace a un ex presidente statunitense, paragonandola a premi improbabili come quello a un attore noto per ruoli erotici o a un'insegnante di danza.

Tra gli ospiti della sesta puntata di “Amici di Maria De Filippi”, andato in onda ieri 25 aprile su Canale 5, c’era Alessandro Siani. “Succede veramente di tutto. – ha esordito l’attore – Purtroppo l’Italia non è entrata tra le squadre che devono fare i Mondiali in questi giorni stanno anche cercando di capire chi può sostituire il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio perché vogliono completamente rinnovare tutto il meccanismo della Federazione. Stanno cercando delle persone, tanto bisogna cambiare tutte le regole facciamo dei cambiamenti tipo Maria De Filippi cambiamo tutto non si gioca più la partita ma si incontrano le due squadre e fanno un falò di confronto”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dare il Nobel per la pace a Trump è come dare a Rocco Siffredi il premio fedeltà o ad Alessandra Celentano il premio bontà”: così Alessandro Siani ad Amici 25

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