Salvini su Nobel per la Pace a Trump | Vediamo come vanno i conflitti aperti – Il video

Il leader politico ha commentato la decisione di assegnare il Premio Nobel per la Pace a un ex presidente degli Stati Uniti. Durante un intervento, ha affermato che bisogna osservare come si sviluppano i conflitti ancora aperti, facendo riferimento a precedenti assegnazioni del premio. Le sue parole sono state pronunciate in un video pubblicato online, in cui ha sottolineato che in passato il riconoscimento è stato dato senza attendere risultati concreti.

(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2026 "Vediamo come vanno i conflitti aperti. In passato a qualcuno fu dato il Nobel a priori, cioè 'ti do il Nobel e poi vediamo'. Vediamo in Iran, in Libano, e in Ucraina, e in Groenlandia, e in Venezuela, e a Cuba. come vanno le cose. Per ora no. Attendiamo. Attendiamo con speranza", così il segretario della Lega Matteo Salvini in una conferenza alla stampa estera a Palazzo Grazioli a Roma. Courtesy: Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Meloni in Senato: «Blocco navale contro i migranti, noi testardamente unitari con l’Occidente», Schlein: «Avete fretta di tornare all’opposizione» – I video La Sardegna ha approvato una legge sul salario minimo per chi lavora negli appalti pubblici. 🔗 Leggi su Open.online

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Matteo Renzi attacca Salvini per le dichiarazioni su Trump e il Nobel per la pace, "la sfiga che porta..."Matteo Renzi ha attaccato Matteo Salvini per le dichiarazioni sul presidente americano Donald Trump.

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Quale la peggiore dichiarazione della settimana Stavolta Bruno... https://lespresso.it/c/politica/2026/4/10/stupidario-vespa-governo-meloni-salvini-trump-iran-frana-petacciato/61240 L'Espresso - facebook.com facebook

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