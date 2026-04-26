Si schianta con il parapendio su un muretto | grave un uomo di 52 anni

Sabato mattina, 25 aprile 2026, un uomo di 52 anni ha perso il controllo del parapendio durante l’atterraggio e si è schiantato contro un muretto. L’incidente si è verificato in una zona aperta, e immediatamente sono intervenuti i soccorritori. Il pilota è stato trasportato in ospedale con ferite gravi. Le cause che hanno portato alla perdita di controllo sono ancora in fase di accertamento.

Sono stati momenti di paura quelli di sabato mattina, 25 aprile 2026, per un uomo di 52 anni – pilota di parapendio – che, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo della vela in fase di atterraggio e si è schiantata contro un muretto. Il fatto è successo in val di Peio e l’allarme.🔗 Leggi su Trentotoday.it Incidente in parapendio, comasca morta a Tenerife Notizie correlate Si schianta con il parapendio su un muretto: grave una donna di 52 anniSono stati momenti di paura quelli di sabato mattina, 25 aprile 2026, per una donna di 52 anni – pilota di parapendio – che, per motivi ancora da... In parapendio si schianta contro un muretto in Val di Peio sbagliando l'atterraggio, in codice rosso 52enneUn 52enne è rimasto ferito con diversi traumi a causa dello schianto in parapendio contro un muretto in Val di Peio. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Si schianta con il parapendio su un muretto: grave una donna di 52 anni; Sbaglia l'atterraggio con il parapendio e si schianta contro un muretto: un 52enne elitrasportato in codice rosso in ospedale; PARTITO DA NORMA SI SCHIANTA COL PARAPENDIO; Decolla con il parapendio dal Monte Bernadia, poi precipita: il 64enne trovato morto nel bosco. Sbaglia l'atterraggio con il parapendio e si schianta contro un muretto: un 52enne elitrasportato in codice rosso in ospedalePEIO. Ha cercato di atterrare in un prato situato sopra l'abitato di Peio, ma non è riuscito a mantenere il controllo della vela e si è schiantato contro un muretto, procurandosi diversi traumi. Momen ... ildolomiti.it In parapendio si schianta contro un muretto in Val di Peio sbagliando l'atterraggio, in codice rosso 52enneUn uomo di 52 anni è ricoverato in ospedale in codice rosso dopo aver sbagliato un atterraggio in parapendio in Val di Peio, in Trentino ... virgilio.it Brutto incidente sulla SP38 Mazara-Torretta, auto si schianta contro muro di un'abitazione. Due feriti gravi Leggi l'articolo https://www.primapaginamazara.it/brutto-incidente-sulla-sp38-mazara-torretta-auto-si-schianta-contro-muro-di-unabitazione-due-feriti-gra - facebook.com facebook Santa Giusta, perde il controllo della moto e si schianta su un palo: morto un motociclista 25enne x.com