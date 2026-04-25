Un uomo di 52 anni è stato trasportato in ospedale in codice rosso dopo essere precipitato durante un volo di parapendio in Val di Peio. Secondo quanto riferito, l’incidente si sarebbe verificato a causa di un errore di atterraggio, portando il soggetto a schiantarsi contro un muretto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Un 52enne è rimasto ferito con diversi traumi a causa dello schianto in parapendio contro un muretto in Val di Peio. Dopo l’errore nell’atterraggio l’uomo è stato recuperato dal soccorso alpino e trasportato in codice rosso in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento. Lo schianto in parapendio L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30 di sabato 25 aprile, quando lo stesso pilota di parapendio ha lanciato la richiesta di aiuto tramite il numero unico per le Emergenze 112. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano Il Dolomiti, il 52enne avrebbe cercato di atterrare in un prato situato sopra l’abitato di Peio, comune in Trentino di cui è originario, ma non è riuscito a mantenere il controllo della vela finendo contro un muretto.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - In parapendio si schianta contro un muretto in Val di Peio sbagliando l'atterraggio, in codice rosso 52enne

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