Si schianta con il parapendio su un muretto | grave una donna di 52 anni

Sabato mattina, 25 aprile 2026, una donna di 52 anni che stava praticando il parapendio ha perso il controllo della vela durante l’atterraggio e si è schiantata contro un muretto. L’incidente si è verificato in una zona aperta e, secondo le prime informazioni, la donna è rimasta gravemente ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la donna in ospedale per le cure del caso.

Sono stati momenti di paura quelli di sabato mattina, 25 aprile 2026, per una donna di 52 anni – pilota di parapendio – che, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo della vela in fase di atterraggio e si è schiantata contro un muretto. Il fatto è successo in val di Peio e l’allarme.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate L'auto sbanda e si schianta contro un muretto: grave un giovanissimoSecondo una prima ricostruzione il giovane era a bordo di un’auto con altri due amici. Donna di 67 anni si lancia dal Cornizzolo con il parapendio ma precipita:Incidente con il parapendio nel primo pomeriggio di sabato 31 gennaio 2026 sul Monte Cornizzolo. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Decolla con il parapendio dal Monte Bernadia, poi precipita: il 64enne trovato morto nel bosco. Sbaglia l'atterraggio con il parapendio e si schianta contro un muretto: un 52enne elitrasportato in codice rosso in ospedalePEIO. Ha cercato di atterrare in un prato situato sopra l'abitato di Peio, ma non è riuscito a mantenere il controllo della vela e si è schiantato contro un muretto, procurandosi diversi traumi. Momen ... ildolomiti.it Si schianta con il parapendio. Era un regalo del fidanzatoPrecipita con il parapendio, impiantati gli organi. Cristina Colturi, 28 anni di Como, è morta domenica a Tenerife in seguito allo schianto sulla spiaggia di La Enramada, nella municipalità di Adejede ... ilgiornale.it