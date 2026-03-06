Napoli sta lavorando al rinnovo di contratto di Spinazzola, con trattative intense in corso. La società sta cercando di trovare un accordo per mantenere il calciatore nel team, mentre si discute anche di un possibile coinvolgimento in nazionale. La situazione rimane aperta e nessuna decisione definitiva è stata ancora presa.

Il Napoli è al lavoro per rinnovare Spinazzola. Offerto il rinnovo fino al 2027 ma il giocatore chiede fino al 2028 Il futuro di Spinazzola potrebbe essere ancora in azzurro, sia con i partenopei sia in ottica nazionale. La trattativa tra l’agente del calciatore e la dirigenza del Napoli è più che accesa, poiché la volontà di continuare insieme c’è da entrambe le parti; ora c’è l’obbligo di trovare l’accordo sul rinnovo. Secondo l’esperto di mercato “Nicolò Schira“, tramite un tweet su X ha svelato importanti novità per quanto riguarda il rinnovo del terzino. Di seguito il suo tweet: “Esclusiva. Trattativa in corso per il prolungamento del contratto di Leonardo Spinazzola con il Napoli, che ha offerto un rinnovo fino al 2027, mentre il terzino sinistro vorrebbe un accordo fino al 2028. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Napoli a lavoro per il rinnovo di Spinazzola: trattativa accesa

Spinazzola e il Napoli, prove di rinnovo: differenza tra le partiIl futuro di Leonardo Spinazzola è ancora da decidere, ma la volontà di andare avanti insieme al Napoli sembra esserci da entrambe le parti.

