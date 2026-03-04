Napoli trattativa per il rinnovo di Spinazzola | possibile convocazione anche in Nazionale

Il Napoli sta trattando il rinnovo di contratto di Leonardo Spinazzola, con l’ipotesi di una sua convocazione anche in Nazionale. La società si sta concentrando sulla negoziazione con il giocatore, mentre il difensore potrebbe essere chiamato a rappresentare l’Italia in campo internazionale. La trattativa è ancora in corso e non sono stati comunicati dettagli ufficiali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli lavora al futuro di Leonardo Spinazzola. Il club azzurro avrebbe avviato una trattativa per il prolungamento del contratto del terzino sinistro, con l'obiettivo di blindarlo anche per le prossime stagioni. A rivelarlo è il giornalista Nicolò Schira, che su X ha fornito alcuni dettagli sull'operazione. «Esclusiva! Trattativa in corso per il prolungamento del contratto di Leonardo Spinazzola con il Napoli, che ha offerto un rinnovo fino al 2027; mentre il terzino sinistro vorrebbe un accordo fino al 2028». Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, al momento la distanza tra le parti riguarderebbe principalmente la durata dell'accordo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, trattativa per il rinnovo di Spinazzola: possibile convocazione anche in Nazionale Dirigenti scolastici, al via la trattativa per il rinnovo del Contratto 2022-2024: convocazione ARAN il 16 marzoSi apre il confronto per il rinnovo del CCNL dell'Area Istruzione e Ricerca – triennio 2022-2024. Spinazzola e il Napoli, prove di rinnovo: differenza tra le partiIl futuro di Leonardo Spinazzola è ancora da decidere, ma la volontà di andare avanti insieme al Napoli sembra esserci da entrambe le parti.