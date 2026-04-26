Sì Michael finisce davvero in quel modo inatteso

Il biopic su Michael Jackson diretto da Antoine Fuqua sta attirando molta attenzione e si trova in testa alle classifiche di incassi dal 25 aprile. Tuttavia, il film si distingue anche per le forti reazioni che ha suscitato, diventando il film più controverso dell’anno. La narrazione sulla vita del cantante, attraverso questa produzione, ha portato a discussioni e divisioni tra il pubblico e gli esperti.

Michael, il biopic su Michael Jackson del regista Antoine Fuqua, attualmente in cima al botteghino del 25 aprile, è già il film più divisivo dell'anno. I detrattori lo definiscono un resoconto asettico del regno del Re del Pop, che non tiene conto delle gravi accuse di cui è stato al centro, mentre i fan più accaniti della pop star festeggiano la possibilità di onorare l'artista e la sua musica. Solo una di queste fazioni sarà entusiasta della scena finale del film e del suo messaggio. La tensione drammatica del film deriva dalla lotta di Michael (interpretato da Jaafar Jackson, nipote della superstar) per liberarsi dal controllo del padre Joe (portato in scena da Colman Domingo) che, nonostante il successo da solista del figlio, insiste perché continui a far parte del gruppo di famiglia, i Jackson 5.🔗 Leggi su Gqitalia.it

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