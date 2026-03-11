Il Perugia ha vinto la partita contro il Pontedera, che si è conclusa con una sconfitta per i toscani. Il tecnico del Pontedera ha commentato la partita, sottolineando che non si può prendere gol in quel modo e condannando alcune ingenuità della squadra. La sconfitta rappresenta un altro risultato negativo in una stagione difficile per il Pontedera.

La sconfitta di Perugia ha assestato un altro duro colpo all’unico obiettivo ragionevolmente rimasto al Pontedera per questa fin qui disgraziata stagione. Ossia quello di chiudere la regular season all’ultimo posto, evitando una forbice superiore agli 8 punti. Adesso, a 7 turni dalla fine, il distacco dalla Torres quartultima è invece di 11 punti. Dall’Umbria, lunedì sera, al di là del risultato negativo, non sono arrivati però segnali incoraggianti. "Abbiamo commesso delle ingenuità – ha dichiarato l’allenatore Piero Braglia - perché siamo una squadra molto giovane. Sugli angoli non si può prendere gol in quel modo, anche perché abbiamo la marcatura. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ko a Perugia, Braglia condanna le ingenuità : "Non si può prendere gol in quel modo"

