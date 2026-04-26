Si getta dal balcone con i tre figli la figlia di 6 anni sopravvissuta è stata estubata | Quadro promettente

Una donna di 46 anni si è lanciata dal terzo piano di un edificio a Catanzaro insieme ai suoi tre figli. La figlia minore, di 6 anni, è stata estratta dall’ospedale dopo l’estubazione ed è stata descritta come in condizioni promettenti. La tragedia ha coinvolto anche gli altri due bambini, mentre la madre è deceduta sul colpo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi dell’episodio.

È stata estubata la bimba di 6 anni sopravvissuta all'omicidio-suicidio di Catanzaro, dove una mamma 46enne si è gettata dal terzo piano insieme ai tre figli. I fratellini di 4 mesi e 4 anni sono morti sul colpo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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