Si getta dal balcone con i figli a Catanzaro il compagno | Non stava bene ma questo non potevo immaginarlo

Nella notte tra martedì e mercoledì, una donna si è lanciata dal balcone con i propri tre figli in via Zanotti Bianco a Catanzaro. Il compagno della donna ha dichiarato di aver saputo che lei non stava bene, ma di non aver previsto un gesto così estremo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma la donna e i bambini sono stati trasportati in ospedale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Il compagno della donna che nella notte tra martedì e mercoledì in via Zanotti Bianco a Catanzaro si è gettata dal balcone con i loro tre figli: "Sapevo che lei non stava bene, ma non potevo immaginare che potesse arrivare a tanto".🔗 Leggi su Fanpage.it

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