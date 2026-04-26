Una bambina di sei anni, rimasta coinvolta in un grave incidente familiare a Catanzaro, è stata trasferita all’ospedale pediatrico. Dopo un iniziale stato di incoscienza, ora è sveglia e non più sedata. Il suo quadro neurologico si presenta migliorato, con segnali che indicano un progresso rispetto alle condizioni iniziali. La prognosi rimane riservata, ma le sue condizioni sono considerate promettenti.

La bambina di 6 anni coinvolta nella tragedia familiare avvenuta a Catanzaro è attualmente ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva dell’ Istituto Giannina Gaslini in prognosi riservata, ma il quadro clinico mostra segnali incoraggianti. Secondo quanto riferito dal bollettino diffuso dalla direzione dell’ospedale pediatrico genovese, nella notte tra venerdì e sabato la piccola “è stata autonomizzata dalla ventilazione meccanica ed estubata” e da oggi “non è più sedata”. I medici aggiungono che “il quadro neurologico appare, al momento, promettente”, pur mantenendo una prognosi ancora riservata. Il trasferimento dalla Calabria a Genova è stato gestito in regime di massima continuità assistenziale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Estubata e non più sedata, quadro neurologico promettente”, migliora la bimba di 6 anni sopravvissuta a Catanzaro

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