si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere poi si arrende

Nella notte, i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in un vicolo di Napoli a causa di una segnalazione di aggressione. All’arrivo, hanno trovato un uomo che si era barricata in casa e minacciava di farsi esplodere. Dopo alcune ore, l’uomo si è arreso e ha lasciato l’appartamento. Non sono state riportate ferite o danni a persone o cose, né dettagli sulle motivazioni dell’uomo.

Tempo di lettura: < 1 minuto La scorsa notte i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in vico Conte di Mola, a Napoli, dove era stata segnalata un’aggressione ai danni di una ragazza da parte del fidanzato. Giunti sul posto, i militari si sono imbattuti nel presunto aggressore, un 23enne di origine peruviana che, per sottrarsi al controllo si è barricato in casa, minacciando di farsi esplodere. L’area è stata immediatamente evacuata. I Carabinieri, dopo una lunga trattativa, hanno convinto il 23enne ad aprire la porta. Poi l’hanno bloccato senza che nessuno rimanesse ferito. Il giovane, incensurato, è stato arrestato per resistenza e minaccia aggravata e trattenuto in camera di sicurezza in attesa di giudizio.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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