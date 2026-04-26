Si apparta per urinare in strada 24enne viene circondato da gruppo di 40enni e picchiato a Foggia | ricoverato

Un giovane di 24 anni stava urinando in strada a Foggia quando è stato avvicinato da un gruppo di circa 40 anni. In pochi istanti, cinque o sei persone lo hanno circondato e lo hanno aggredito con calci e pugni. La vittima è stata soccorsa dai sanitari e trasportata in ospedale per le ferite riportate. La vicenda si è verificata in un’area pubblica della città.

Un ragazzo di 24 anni è stato circondato da 5 o 6 persone di circa 40 anni mentre stava urinando in strada a Foggia. Il giovane è stato picchiato dopo una lite ed è ora ricoverato in gravi condizioni.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Foggia: in rianimazione 24enne picchiato da cinque persone mentre urinava in strada Ricoverato nel policlinicoUn uomo di 24 anni è ricoverato nel reparto di rianimazione del policlinico Riuniti di Foggia. Tenta di fermare l'aggressione ma viene circondato e picchiato da baby gang: quattro dita rotte per un uomoProva a fermare l'aggressione a due giovani da parte di una baby gang, ma finisce per essere anche lui vittima di un pestaggio.