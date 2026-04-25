il nostro impegno contro la tratta delle donne

Martina Taricco, psicologa e psicoterapeuta di 35 anni, ha condiviso la sua esperienza nel campo della lotta contro la tratta delle donne. Responsabile di un servizio dedicato a questo tema, ha spiegato le procedure adottate per aiutare le vittime e le sfide incontrate nel lavoro quotidiano. La sua testimonianza si inserisce in un quadro più ampio di iniziative messe in atto per contrastare il fenomeno.

Il racconto di Martina Taricco, 35 anni, psicologa e psicoterapeuta, responsabile del servizio anti tratta per la Papa Giovanni XXIII.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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