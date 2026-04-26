Shelton trionfa alla Levi’s Granfondo | sprint epico e 25.000$

Marcís Shelton si è aggiudicato la Levi’s Granfondo a Windsor, vincendo con uno sprint finale e ricevendo un premio di 25.000 dollari. Nella stessa gara, la ciclista femminile Lauren Stephens ha ottenuto il suo secondo successo consecutivo nella categoria femminile. La competizione si è svolta con numerosi partecipanti e ha attirato l’attenzione degli appassionati di ciclismo.

? Cosa sapere Marcis Shelton vince la Levi's Granfondo a Windsor con un premio di 25.000 dollari.. Lauren Stephens ottiene il secondo successo consecutivo nella categoria femminile a Windsor.. Marcis Shelton ha conquistato la corsa su strada Skipstone’s Growler sabato scorso a Windsor, in California, superando Brendan Johnston in un finale mozzafiato dopo 138 miglia di percorso impegnativo. Il giovane atleta di 21 anni, che corre per il team Competitive Edge Racing, ha vinto la competizione Levi’s Granfondo sfruttando una volata decisiva all’interno di un gruppo di testa composto da sei corridori. La prova si è rivelata un test di resistenza estremo con un dislivello totale di 13.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Shelton trionfa alla Levi’s Granfondo: sprint epico e 25.000$ Notizie correlate Alla Fondazione Ugo e Olga Levi il IV Convegno annuale Alumni LEVIIl 20 e 21 marzo 2026 la Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia ospita il IV Convegno Annuale Alumni LEVI, dal titolo Popolare di suoni. Sprint al Martellini: 1.000 giovani pronti alla sfida dell’Appia RunOltre mille giovani atleti hanno animato lo Stadio Nando Martellini con il galà dello sprint, un evento che ha preparato il terreno per la grande...