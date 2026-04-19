Oltre mille giovani atleti si sono riuniti allo Stadio Nando Martellini per partecipare allo sprint durante il galà organizzato in vista della corsa dell’Appia Run. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi partecipanti pronti a sfidarsi su pista, creando un’atmosfera di festa e competizione. La manifestazione si è svolta nel pomeriggio, con gli atleti che si sono confrontati in diverse batterie di corsa.

Oltre mille giovani atleti hanno animato lo Stadio Nando Martellini con il galà dello sprint, un evento che ha preparato il terreno per la grande sfida podistica di domani. La manifestazione, denominata Fulmine dell’Appia, ha la partecipazione di più di 1.000 bambini in una giornata caratterizzata da musica, competizione e un clima di festa sostenuto dal tifo di circa 3.000 spettatori. L’energia del sabato al Nando Martellini. Il ritmo serrato delle gare di velocità ha trasformato lo Stadio Nando Martellini nel fulcro della vitalità cittadina. I piccoli campioni, che per mesi hanno lavorato per questo momento, si sono sfidati sulla pista in un contesto dove l’agonismo sano si è mescolato a sorrisi e note ritmate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sprint al Martellini: 1.000 giovani pronti alla sfida dell’Appia Run

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