SHE | la grande Street Art al femminile a Roma

A Roma è stata inaugurata una mostra collettiva intitolata SHE Street (Art) – Her (Art) – Exhibition, dedicata a sei artiste riconosciute a livello internazionale nel campo della street art. L’evento presenta le opere e i lavori di queste figure di spicco, offrendo uno sguardo sulla loro produzione artistica nel contesto urbano. La mostra si tiene in una sede cittadina e durerà fino a una data stabilita.

Cosa: L’inaugurazione della mostra collettiva SHE Street (Art) – Her (Art) – Exhibition, dedicata a sei indiscusse icone internazionali dell’arte urbana.. Dove e Quando: Presso gli spazi della galleria Rosso20sette arte contemporanea a Roma (Via del Sudario 39), dal 9 maggio al 10 luglio 2026.. Perché: Per immergersi in una narrazione visiva inedita che decostruisce gli stereotipi di genere, esplorando la potente e intima prospettiva delle donne nel mondo dell’arte di strada.. Il vibrante e mutevole panorama dell’arte urbana trova una nuova, raffinata collocazione nel cuore della Capitale. Spesso percepita nell’immaginario collettivo come una disciplina a trazione prettamente maschile, la street art nasconde in realtà una linfa vitale e creatrice profondamente femminile, capace di graffiare le coscienze e ridefinire gli spazi urbani.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - SHE: la grande Street Art al femminile a Roma Rome Italy, Staircase in bloom in Piazza di Spagna : APRIL 2026 | Roma Walks Notizie correlate ‘ANNAmo”, a Roma la street art incontra Anna Magnani(Adnkronos) – La street art incontra Anna Magnani nella 'sua' via Margutta a 70 anni dalla sua consacrazione mondiale. Leggi anche: "SHE Street (Art)-Her (Art)-Exhibition" a Rosso20sette arte contemporanea? Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: SHE Street (Art) – Her (Art) – Exhibition. SHE Street (Art)-Her (Art)-Exhibition a Rosso20sette arte contemporaneaSabato 9 maggio 2026 alle ore 18.00, Rosso20sette arte contemporanea presenta la mostra SHE Street (Art) - Her (Art) - Exhibition con le opere di Swoon, Patricia Mariano, Handiedan Sandra Chevrier, Fa ... romatoday.it Street Art Revolution, l'allestimento in anteprima della grande mostraLa street art che invade le nostre strade ma rimane spesso sconosciuta ora entra di diritto in un museo, Palazzo Tarasconi a Parma, dove è la protagonista di una grande mostra ovvero Street Art ... ansa.it