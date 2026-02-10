‘ANNAmo a Roma la street art incontra Anna Magnani

Roma si anima con un nuovo murale dedicato a Anna Magnani. Gli artisti di strada hanno scelto di dipingere l’attrice proprio in via Margutta, la strada che da sempre rappresenta il cuore della street art capitolina. L’opera, realizzata a 70 anni dal suo successo internazionale, raffigura Magnani in modo vivido e diretto, portando ancora una volta la sua figura tra i muri della città. La scena attira curiosi e appassionati, che si fermano a scattare foto e commentare l’omaggio spontaneo. La street art e la storia di Magnani si incontr

(Adnkronos) – La street art incontra Anna Magnani nella 'sua' via Margutta a 70 anni dalla sua consacrazione mondiale. Dal 19 febbraio al 10 maggio a Roma, negli spazi del Margutta Veggy Food & Art, quindici artisti – Maupal, Mauro Sgarbi, Mobydick, Elena Gallo, Giusy Guerriero, Sid, Ale Senso, Uman, Elisa Tamburrini, Diavu’, Rame13, Er Pinto, Miss K, Lediesis e Blub – reinterpretano Anna Magnani con il linguaggio dell’arte urbana, in una mostra, curata da Bruno Ialuna e ideata da Tina Vannini, che mette in dialogo l’eredità della sua arte cinematografica e il linguaggio dell’arte urbana.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

