‘ANNAmo a Roma la street art incontra Anna Magnani

Roma si anima con un nuovo murale dedicato a Anna Magnani. Gli artisti di strada hanno scelto di dipingere l’attrice proprio in via Margutta, la strada che da sempre rappresenta il cuore della street art capitolina. L’opera, realizzata a 70 anni dal suo successo internazionale, raffigura Magnani in modo vivido e diretto, portando ancora una volta la sua figura tra i muri della città. La scena attira curiosi e appassionati, che si fermano a scattare foto e commentare l’omaggio spontaneo. La street art e la storia di Magnani si incontr

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.