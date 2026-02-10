‘ANNAmo a Roma la street art incontra Anna Magnani
Roma si anima con un nuovo murale dedicato a Anna Magnani. Gli artisti di strada hanno scelto di dipingere l’attrice proprio in via Margutta, la strada che da sempre rappresenta il cuore della street art capitolina. L’opera, realizzata a 70 anni dal suo successo internazionale, raffigura Magnani in modo vivido e diretto, portando ancora una volta la sua figura tra i muri della città. La scena attira curiosi e appassionati, che si fermano a scattare foto e commentare l’omaggio spontaneo. La street art e la storia di Magnani si incontr
(Adnkronos) – La street art incontra Anna Magnani nella 'sua' via Margutta a 70 anni dalla sua consacrazione mondiale. Dal 19 febbraio al 10 maggio a Roma, negli spazi del Margutta Veggy Food & Art, quindici artisti – Maupal, Mauro Sgarbi, Mobydick, Elena Gallo, Giusy Guerriero, Sid, Ale Senso, Uman, Elisa Tamburrini, Diavu’, Rame13, Er Pinto, Miss K, Lediesis e Blub – reinterpretano Anna Magnani con il linguaggio dell’arte urbana, in una mostra, curata da Bruno Ialuna e ideata da Tina Vannini, che mette in dialogo l’eredità della sua arte cinematografica e il linguaggio dell’arte urbana.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondimenti su Anna Magnani
La leggenda di Anna Magnani rivivrà a Hollywood in occasione del 21º Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Festival, che celebra un anno di ricorrenze fondamentali per la storia del cinema italiano e internazionale
A Hollywood si prepara a ricordare Anna Magnani con un evento speciale.
Angela Thouless: tra Street Art e maschere rituali a Roma
La Medina Art Gallery di Roma ospita dal 30 gennaio al 5 febbraio 2026 la mostra personale di Angela Thouless, artista scozzese nota per le sue opere che integrano elementi di Street Art e maschere rituali.
Ultime notizie su Anna Magnani
Argomenti discussi: Assalto no vax alla Cgil: il 25 febbraio processo d'appello a Fiore, Castellino e Aronica; La sindaca Angelini: : Andiamo avanti uniti per la nuova caserma; Roma regina del mercato? Gasperini: Mettetevi d'accordo, o facciamo l'under 23 o andiamo in Champions; Roma regina del mercato? Gasperini | Mettetevi d’accordo o facciamo l’under 23 o andiamo in Champions.
'ANNAmo'', a Roma la street art incontra Anna MagnaniQuindici artisti raccontano 'Nannarella' in una mostra allestita nella 'sua' Via Margutta, dal 19 febbraio al 10 maggio ... adnkronos.com
Festival della Comunicazione - Camogli. . MONICA GUERRITORE al FESTIVAL 2025 "Anna Magnani è una delle donne più iconiche nel mondo del cinema, perché ci trasmette la forza di rimanere noi stessi, di non lasciarci corrompere, modificare, etichettare, - facebook.com facebook
Anna Magnani a Piazza della Scala, 1946, fotogrammi restaurati dal film "Abbasso la Ricchezza" #romaacolori #indietroneltempo x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.