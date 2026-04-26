Sguardi sulla Palestina al cinema Rouge et Noir tre proiezioni per raccontare il territorio del Medio Oriente

Da palermotoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al cinema Rouge et Noir si terranno tre proiezioni dedicate alla Palestina, organizzate dall’Università di Palermo nell’ambito del laboratorio “Sguardi sulla Palestina”. Gli appuntamenti sono aperti a studenti, studentesse e al pubblico locale e offriranno uno sguardo sul territorio del Medio Oriente attraverso film prodotti nella regione. L’iniziativa mira a presentare diverse prospettive cinematografiche sulla Palestina.

Tre proiezioni per raccontare la Palestina attraverso l’occhio del suo cinema: tre appuntamenti organizzati dall’Università di Palermo, nell’ambito del laboratorio “Sguardi sulla Palestina”, aperti agli studenti, alle studentesse e al pubblico cittadino. Si comincia martedì 28 aprile, alle ore 19.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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