Sguardi sulla Palestina al cinema Rouge et Noir tre proiezioni per raccontare il territorio del Medio Oriente

Al cinema Rouge et Noir si terranno tre proiezioni dedicate alla Palestina, organizzate dall’Università di Palermo nell’ambito del laboratorio “Sguardi sulla Palestina”. Gli appuntamenti sono aperti a studenti, studentesse e al pubblico locale e offriranno uno sguardo sul territorio del Medio Oriente attraverso film prodotti nella regione. L’iniziativa mira a presentare diverse prospettive cinematografiche sulla Palestina.