Il portiere di notte | al Rouge et Noir una delle più belle e impossibili storie d’amore del cinema europeo

Al Rouge et Noir si è rivista una delle storie d’amore più intense e complicate del cinema europeo. Il film, “Il portiere di notte”, torna sul grande schermo per celebrare i 100 anni dell’Istituto Luce, che ha contribuito a portare questa e altre grandi pellicole nel cuore del pubblico italiano.

Per festeggiare i primi 100 anni di vita dell'Istituto Luce, Luce Cinecittà riporta nei cinema italiani alcuni grandi film che hanno fatto la storia della sua distribuzione. E al Rouge et Noir è possibile apprezzare questa rassegna: un titolo per ogni mese, da ottobre 2025 a luglio 2026. Film firmati da maestri e da talenti che lo sarebbero divenuti, con interpreti memorabili, e che hanno trionfato nei festival e nei premi più importanti. Mercoledì 18 febbraio ore 19 proiezione unica del film “Il portiere di notte” di Liliana Cavani (1974, 120 min.). Una delle più belle e impossibili storie d’amore del cinema europeo, quella tra Max, ex-ufficiale nazista, e Lucia, sopravvissuta di un campo di concentramento.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Il Portiere di notte

Questa sera il film “Rosemary’s Baby” di Roman Polanski torna sul grande schermo al cinema Rouge et Noir.

Palermo ospiterà la prima nazionale del film “Sballo per te” al Cinema Rouge et Noir, martedì 14 gennaio alle 21.

Ultime notizie su Il Portiere di notte

Argomenti discussi: Il portiere di notte di Liliana Cavani al Cinema Gabbiano; Charlotte Rampling: il padre ex atleta e la madre pittrice, la tragica scomparsa della sorella, gli amori, 7 segreti; Charlotte Rampling, 80 anni di libertà e rigore; Auguri a Charlotte Rampling.

Il portiere di notte al Gabbiano di SenigalliaIl portiere di notte è un’opera che resta impressa come un tatuaggio sullo schermo, anche grazie ai volti e ai nomi di due interpreti straordinari: Dirk Bogarde e Charlotte Rampling, protagonisti di ... senigallianotizie.it

Charlotte Rampling: il padre ex atleta e la madre pittrice, la tragica scomparsa della sorella, gli amori, 7 segretiAlla fine degli anni Sessanta Charlotte Rampling ha iniziato a lavorare in Italia come attrice. Nel 1974 il film di Liliana Cavani «Il portiere di notte» le ha dato il successo internazionale. «In un ... corriere.it

