Al Rouge et Noir la presentazione in anteprima di Tutta vita | Stefano Bollani incontra il pubblico del cinema

Mercoledì 1 aprile alle 21 al Rouge et Noir la presentazione in anteprima di “Tutta vita”, film su Stefano Bollani di Valentina Cenni. La regista e Stefano Bollani incontreranno gli spettatori e dialogheranno con il pubblico del cinema. L'appuntamento palermitano rappresenta il primo di un tour in giro per l'Italia. Il pianista e compositore Stefano Bollani coordina un ensemble composto dai più grandi musicisti jazz italiani — Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Antonello Salis, Ares Tavolazzi, Roberto Gatto e tre talenti emergenti, Matteo Mancuso, Christian Mascetta e Frida Bollani Magoni. Trascorrono una settimana tutti insieme in una casa-studio, in preparazione di un concerto unico e irripetibile: un viaggio collettivo in cui il jazz diventa linguaggio, relazione, libertà. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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