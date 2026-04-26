Nella partita più recente, Shai Gilgeous-Alexander ha messo a segno 42 punti contribuendo alla vittoria di Oklahoma City su Phoenix con il punteggio di 121-109. La serie tra le due squadre si trova ora sul 3-0 a favore dei Thunder. Nel frattempo, Minnesota e New York hanno ottenuto vittorie nelle rispettive partite.

? Cosa sapere Shai Gilgeous-Alexander segna 42 punti e Oklahoma City batte Phoenix 121-109.. I Thunder portano la serie sul 3-0 mentre Minnesota e New York vincono.. Shai Gilgeous-Alexander ha messo il punto su una serie che sembra ormai volgere al termine, segnando 42 punti per trascinare Oklahoma City sul 3-0 contro Phoenix dopo il successo ottenuto in trasferta per 121-109. La notte dei playoff NBA si è accesa di scenari contrastanti, dove la gerarchia delle serie è stata scossa da prestazioni individuali spettacolari e ribaltoni tattici. Mentre i Thunder di Oklahoma City si avvicinano alla qualificazione al secondo turno con un vantaggio...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SGA trascina OKC sul 3-0: 42 punti e Phoenix è con l’acqua alla gola

Notizie correlate

Shai Gilgeous-Alexander segna 36 punti e trascina l'OKC alla vittoria sui Denver Nuggets dopo un supplementareIl ritorno di shai gilgeous-alexander in campo ha impreziosito una notte di alta intensità tra oklahoma city thunder e denver nuggets.

NBA, ad Est vittoria preziosa per i Knicks. Mitchell trascina i Cavs con 42 puntiNew York (Stati Uniti), 25 marzo 2026 – Si fa sempre più accesa la lotta per le prime posizioni di Eastern Conference, dietro ai Detroit Pistons che...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: ? OKC schiaccia Phoenix e vola 2-0, Detroit pareggia i conti con Orlando; I Pistons reagiscono e pareggiano (1-1). OKC vola sul 2-0.

Playoff NBA | Gilgeous-Alexander trascina i Thunder sul 3-0 contro i SunsOklahoma City esce dal deserto dell'Arizona con una vittoria che dà un indirizzo preciso alla serie, imponendosi 121-109 in Gara 3 e mettendo i Suns con le spalle al muro in una serie ... pianetabasket.com

Playoff NBA, risultati della notte: OKC vola sul 2-0 con Phoenix, Detroit pareggia i contiLeggi su Sky Sport l'articolo Playoff NBA, risultati della notte: OKC vola sul 2-0 con Phoenix, Detroit pareggia i conti ... sport.sky.it

DIANA AUGURA A TUTTI BUON 25 APRILE DAL RIFUGIO PHOENIX ANCHE OGGI È UNA GIORNATA DEDICATA A NOSTRI PICCOLI TANTISSIMI CUCCIOLI CERCANO DISPERATAMENTE ADOZIONE, AIUTATECI A CONDIVIDERE I LORO POS - facebook.com facebook