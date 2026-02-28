Shai Gilgeous-Alexander segna 36 punti e trascina l' OKC alla vittoria sui Denver Nuggets dopo un supplementare

Shai Gilgeous-Alexander ha segnato 36 punti, contribuendo alla vittoria dell’OKC contro i Denver Nuggets dopo un supplementare. Il giocatore è tornato in campo e ha avuto un ruolo chiave nella partita, che si è conclusa con il risultato di Oklahoma City Thunder vincente. La sfida si è svolta in una notte di grande intensità tra le due squadre.

Il ritorno di shai gilgeous-alexander in campo ha impreziosito una notte di alta intensità tra oklahoma city thunder e denver nuggets. Dopo nove gare di assenza per uno stiramento addominale, l’MVP in carica ha guidato la squadra con 36 punti, contribuendo al 127-121 in overtime. La sfida ha evidenziato una rivalità accesa, alimentata dalla recente serie di playoff vinta da OKC, con contatti fisici, schiarite di nervi e decisioni arbitrali che hanno reso il confronto estremamente competitivo. La performance dell’MVP ha imposto subito un tono deciso: 36 punti segnati hanno costretto i Nuggets a tenere il passo nonostante un avvio di partita favorevole agli avversari. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

