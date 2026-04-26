Sfondano la vetrina e fanno saltare il bancomat | banditi in fuga con il bottino

I ladri hanno fatto saltare la vetrina di una filiale bancaria a Monterotondo, riuscendo a far esplodere il bancomat. Dopo aver preso il denaro, sono fuggiti a bordo di un'auto non ancora ritrovata. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito durante il colpo.

Hanno fatto esplodere il bancomat e poi sono fuggiti con il malloppo. Il colpo è avvenuto a Monterotondo dove ignoti hanno assalito la filiale della Bper (Banca popolare dell'Emilia-Romagna). I fatti sono accaduti sabato 25 aprile in via Col di Lana.Assalto al bancomatSecondo quanto ricostruito.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Boato nei giorni della festa. Fanno saltare il bancomat . Ladri in fuga con il bottino Esplosione choc a Pineto: banditi fanno saltare bancomat e fuggonoTeramo - Uomo residente a Bellante muore dopo il ricovero a Sant’Omero, l’azienda sanitaria attiva il. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Spaccata in un negozio di viale Piave: ladri sfondano una vetrina; Spaccata da Zanolli, sfondano la vetrina e rubano VIDEO; Assalto notturno al supermercato: auto usata come ariete, ma il colpo fallisce. Danni ingenti; Giovanissimi, violenti e senza freni: spaccata all’alba in un negozio della provincia. Auto sfonda la vetrina del negozio Cucinelli nella via del lusso di Pragadi M.T. Nel tardo pomeriggio di venerdì 17 aprile un’auto guidata da una persona anziana ha colpito una vetrina del negozio di Brunello Cucinelli nel centro storico di Praga. Da quanto raccolto da Umb ... umbria24.it Spaccata in un negozio di viale Piave: ladri sfondano una vetrinaL’esercizio commerciale Utech, che vende e ripara cellulari, è chiuso per ferie e il proprietario è all’estero. Il colpo nella notte ... giornaledibrescia.it Tgs. . Palermo, a Sferracavallo raffica di kalashnikov contro il ristorante Al Brigantino alle 2.50: l'ombra delle estorsioni. Trenta proiettili sfondano la vetrina del locale: erano in due su una Panda rossa risultata rubata. Davide Ferrara - facebook.com facebook Trenta proiettili sfondano la vetrina del locale e danneggiano gli interni: il nuovo episodio si inserisce nella scia dei raid delle scorse settimane x.com