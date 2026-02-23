Esplosione choc a Pineto | banditi fanno saltare bancomat e fuggono

Un’esplosione ha distrutto un bancomat a Pineto, causata dall’uso di esplosivi da parte di ladri. I malviventi hanno fatto saltare il dispositivo nella zona tra via Garibaldi e via Roma, provocando danni ai locali della banca. Poi sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La scena si è svolta nel cuore del centro, lasciando dietro di sé un’area devastata e senza soldi. Le indagini dei Carabinieri proseguono per identificare i responsabili.

Teramo - Colpo notturno con la tecnica della “marmotta”: devastati i locali della banca all’angolo tra via Garibaldi e via Roma, indagano i Carabinieri. Un violento boato nella notte ha scosso il centro di Pineto, dove ignoti hanno fatto esplodere e portato via un bancomat, provocando ingenti danni alla filiale della Bper situata al piano terra di una palazzina tra via Garibaldi e via Roma. L’episodio si è verificato poco dopo le 3 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, il colpo sarebbe stato messo a segno con la cosiddetta “tecnica della marmotta”, modalità che prevede l’introduzione di materiale esplosivo nello sportello automatico per forzarne l’apertura. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

Pineto, esplosione alla banca: le immagini della filiale devastata dopo il colpo della banda.

Esplosione nella notte a Pineto, ladri assaltano un bancomatPINETO – Nella notte, poco dopo le 3, tra via Garibaldi e via Roma a Pineto, si è verificata un’esplosione al piano terra di un edificio condominiale. Coinvolto uno sportello bancomat, posto proprio ... rivieraoggi.it

Pineto: colpo della marmotta al bancomat della BperStanotte, poco dopo le 03:00, una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta nell'angolo tra via Garibaldi e via Roma a Pineto, a seguito di un'esplosione. rete8.it

