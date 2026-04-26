Il Comune ha comunicato l’inizio di una sperimentazione per ridurre e differenziare lo sfalcio dell’erba in quattordici parchi e aree verdi. La decisione ha suscitato reazioni contrarie da parte del centrodestra, che ha criticato l’iniziativa. La questione riguarda le modalità di gestione dello sfalcio e le implicazioni ambientali e di decoro delle aree pubbliche. La sperimentazione dovrebbe durare alcuni mesi prima di eventuali decisioni definitive.

Il Comune annuncia l’avvio della sperimentazione dello sfalcio ridotto e differenziato in quattordici parchi o le aree verdi, e scoppia la polemica nel centro destra. Secondo Fratelli d’Italia, "al di là delle formulazioni tecniche, si sta ancora, cercando di giustificare una gestione insufficiente del verde pubblico. Parlare di ‘erba più alta in porzioni limitate’ – interviene Annalisa Arletti, consigliere regionale e capogruppo in Consiglio comunale - può sembrare una scelta equilibrata sulla carta, ma nella realtà rischia di tradursi in aree trascurate e poco fruibili, con un peggioramento della qualità degli spazi pubblici. Condizioni pericolose soprattutto per bambini e animali domestici, esposti a rischi concreti come la presenza di insetti, parassiti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sfalci ridotti, tagli spacciati per ambientalismo"

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