Ecco la nuova lista dei Comuni Montani in Campania Ridotti i tagli ma 43 centri restano fuori

La legge sui Comuni Montani in Campania si avvicina a una versione definitiva, con tagli meno pesanti rispetto al passato. Tuttavia, 43 paesi resteranno comunque esclusi dalla lista ufficiale. La bozza aggiornata mostra qualche passo avanti, ma sindaci e amministratori locali insistono: non basta. La speranza è che si trovi presto una soluzione definitiva per favorire lo sviluppo di queste aree.

La nuova bozza della legge sulle Comunità montane, migliora la situazione della Campania. Serluca e Saggese: "Situazione migliorata, ma non basta".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Comuni Montani Campania

Castel del Piano torna a essere considerato comune montano.

I comuni montani di Mercato Saraceno, Sogliano e Roncofreddo non avranno più la qualifica di “montano”.

Ultime notizie su Comuni Montani Campania

45 Comuni montani nel savonese, Moscato: “Risultato importante, ma non abbassiamo la guardia” facebook

#Montagna. Riclassificazione Comuni montani, nessuna intesa in Conferenza Regioni sul provvedimento del Governo. @Davidebaruffi: “Risultato insoddisfacente ma abbiamo ridotto i danni. E su risorse la @RegioneER ripristinerà con propri mezzi” La #notiz x.com