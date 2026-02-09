Ecco la nuova lista dei Comuni Montani in Campania Ridotti i tagli ma 43 centri restano fuori

La legge sui Comuni Montani in Campania si avvicina a una versione definitiva, con tagli meno pesanti rispetto al passato. Tuttavia, 43 paesi resteranno comunque esclusi dalla lista ufficiale. La bozza aggiornata mostra qualche passo avanti, ma sindaci e amministratori locali insistono: non basta. La speranza è che si trovi presto una soluzione definitiva per favorire lo sviluppo di queste aree.

La nuova bozza della legge sulle Comunità montane, migliora la situazione della Campania. Serluca e Saggese: "Situazione migliorata, ma non basta".

