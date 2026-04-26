Settore giovanile La Primavera sbatte sul palo Va ko a Pisa ma resta seconda

Nel settore giovanile, la squadra Primavera ha perso 1-0 a Pisa, con il gol decisivo che ha colpito il palo e ha deciso il risultato. Nonostante la sconfitta, il Perugia rimane secondo in classifica e mantiene buone possibilità di giocarsi le ultime partite di campionato. La squadra ha affrontato la partita con impegno, ma non è riuscita a trovare il pareggio.

Una gara sfortunata, che si chiude con una sconfitta che per fortuna non pregiudica la corsa del Perugia di Giorgi nel rush finale. Si ferma, infatti, sul palo la rimonta del Perugia, che perde in trasferta contro il Pisa 2-1, ma mantiene il secondo posto nella classifica del Girone B del Campionato Primavera 2, con un punto di vantaggio sull’Avellino, sconfitto a Monopoli, e sul Pescara, che ha superato 3-2 l’Ascoli, prossimo avversario dei Grifoni. Perugia generoso e sfortunato, che dopo essere andato in svantaggio alla fine del primo tempo (colpo di testa di Bolognino sulla punizione calciata in area dalla destra d’attacco), paga la giocata che in avvio di ripresa ha consentito agli ospiti di raddoppiare con Tosi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Settore giovanile. La Primavera sbatte sul palo. Va ko a Pisa ma resta seconda Notizie correlate Settore giovanile. Under 17, ko a Lecce ma resta in vetta. Doppio successo per Under 16 e 15Trasferta amara a Lecce per l’Under 17 dell’Empoli, che incappa nella seconda sconfitta stagionale. Settore giovanile. La Primavera va, blitz a Monopoli. Barberini regala il terzo postoGIOIA DEL COLLE – La Primavera del Perugia riparte di slancio e con un blitz conquista il terzo posto in classifica. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Scheda squadra Pianese U19; PRIMAVERA, 1-1 A SASSUOLO; Settore giovanile: il programma del week-end. La Primavera ospita il Perugia; Giovanili: i nuovi arrivi. Primavera - Pari sneza reti contro la DeaDopo il ko contro il Genoa il Torino di Francesco Baldini ritorna a conquistare punti e lo fa contro l'Atalanta in auna gara viva anche se con tante imprecisioni e alcune possibilità ... torinogranata.it Primavera: Mikolajewski torna al gol e il Parma batte la Cremonese (2-0)Subito riscatto il passo falso in casa dell’Atalanta: il Parma Primavera torna a vincere in campionato e si riporta (assieme al Cesena) momentaneamente in vetta alla classifica. Il successo per 2 reti ... sportparma.com Risultati settore giovanile Primavera Salernitana-Cosenza 2-2 Randazzo Mazzulla La primavera di Mister Vilardi, che sostituisce lo squalificato Mister Gatto, strappa un pareggio in casa dei pari età della Salernitana. In gol Randazzo e Mazzulla. #for - facebook.com facebook