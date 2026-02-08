Settore giovanile La Primavera va blitz a Monopoli Barberini regala il terzo posto

La Primavera del Perugia fa un passo importante e conquista il terzo posto in classifica grazie a una vittoria a sorpresa a Monopoli. I giovani biancorossi hanno dato segnali di forza e determinazione, rilanciandosi in campionato.

GIOIA DEL COLLE – La Primavera del Perugia riparte di slancio e con un blitz conquista il terzo posto in classifica. Con una splendida rete di Barberini all'11' del secondo tempo il Perugia Primavera batte il Monopoli (1-0), conquistando 3 punti che proiettano la squadra di Giorgi al terzo posto in classifica, a quota 30 punti, uno in più di Spezia, Avellino e del Benevento fermato 2-2 a Palermo. I biancorossi sono ora a 3 punti dalla seconda piazza occupata dal Pescara, sconfitto ad Avellino 2-1. Gara ostica, quella disputata a Gioia del Colle, con il Perugia che prova subito a prendere le redini del gioco.

