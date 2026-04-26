Settimo blitz in via Moglia | sequestrate case-container abusive

Nella giornata di oggi, i Carabinieri e la Polizia Locale hanno effettuato un intervento in via Moglia a Settimo, sequestrando due strutture container abusive. Le autorità hanno agito per rimuovere le costruzioni che non erano conformi alle normative edilizie. L'operazione ha coinvolto le forze dell'ordine per garantire l'applicazione delle regole e la sicurezza pubblica. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

? Cosa sapere Carabinieri e Polizia Locale sequestrano due case-container abusive in via Moglia a Settimo.. Denuncia alla Procura di Ivrea per cinque uomini residenti nel campo nomadi.. Le forze dell’ordine hanno eseguito un sequestro di due strutture abusive in via Moglia a Settimo Torinese, colpendo un insediamento gestito da cinque individui provenienti dalla provincia di Siracusa. L’operazione, coordinata dalla Procura di Ivrea, ha portato i Carabinieri, il Nucleo Cinofili di Volpano e la Polizia Locale a intervenire nel campo nomadi per smantellare dei container trasformati in abitazioni senza alcuna autorizzazione edilizia. I soggetti coinvolti, che appartengono al gruppo identificato come i caminantes siciliani e hanno un’età compresa tra i 25 e i 55 anni, erano già noti alle autorità per precedenti vicende.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Settimo, blitz in via Moglia: sequestrate case-container abusive Notizie correlate Blitz a San Pietro a Patierno: case occupate, allacci abusivi e 2mila scarpe di alta moda sequestrateOperazione ad “Alto Impatto” nel quartiere San Pietro a Patierno, dove le forze dell’ordine hanno effettuato un’ampia attività di controllo contro... Incidente in tangenziale a Settimo Torinese: tir perde un container in carreggiata, forti disagi per il trafficoUn incidente è avvenuto sulla tangenziale nord di Torino, in direzione sud Savona-Piacenza, nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 aprile 2026. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Tragedia al San Paolo, morto il bimbo caduto dal balcone; Via Diodoro, altro incidente stradale: è il settimo in pochi giorni; Incendio in via Capruzzi, fiamme al settimo piano di un condominio: sette persone evacuate; Blitz dei Carabinieri nel Sud Sardegna | due arresti a Uta. Settimo, smantellato il campo nomadiBlitz di carabinieri, polizia municipale e tecnici comunali nello storico campo nomadi di via Moglia, a Settimo Torinese: dopo aver trovato una serie di abusi edilizi, tra cui due baracche irregolari, ... torino.repubblica.it Crespi, settimo acuto. Mercati in clima play off: le pagelle del Brescia x.com Casarano, Di Bari: “Settimo posto ancora possibile, proveremo a conquistarlo” - facebook.com facebook